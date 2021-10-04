У Росії поліцейський майнив криптовалюту просто у будівлі МВС

Пекельце

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Управління Слідчого комітету Саратовської області в Росії порушило кримінальну справу проти поліцейського, який майнив криптовалюту просто у будівлі Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Meduza.

За версією слідства, інспектор реєстраційно-екзаменаційного відділу Державної автоінспекції Росії майнив криптовалюту у службовому приміщенні з грудня 2020 до липня 2021 року. Як наслідок, інспекції довелося переплатити 231 тисячу рублів (близько 85 тисяч гривень) за рахунком за електроенергію.

У офіційному пресрелізі слідчого комітету ім’я поліцейського не називають. Baza пише, що його звати Сергій Токарєв, він капітан поліції.

«При обшуку у приміщенні знайшли два майнери для добування біткоїнів, WiFi-роутер і три блоки живлення, один з яких був на балансі Державтоінспекції», — зазначає видання. За результатами службової перевірки поліцейського звільнять.

Справу проти поліцейського порушили за статтею про перевищення службових повноважень.

У Росії легально здійснювати угоди з криптовалютами можна з 1 січня 2021 року.