У Флориді чоловік упіймав крокодила біля дому у сміттєвий бак — сусіди зняли це на відео

Пекельце

У США, у штаті Флорида чоловік зловив у сміттєвий бак двохметрового крокодила, який повзав у нього у палісаднику. Про це повідомляє The Independent.

Чоловіка звати Юджин Бозза, він ветеран армії США. Про крокодила на подвірʼї йому розповіла дочка, на яку алігатор сичав з кущів. Чоловік вирішив взяти порожній сміттєвий бак з кришкою і штовхати його в бік алігатора, який задкував і сичав. Потім Бозз одним ривком заштовхав тварину всередину і зачинив контейнер. Бак із крокодилом чоловік перетягнув через дорогу до озера навпроти будинку і випустив його. За цим дійством спостерігали сусіди, аплодували і знімали на відео.

«Я не знаю, як правильно його ловити. Тож я зробив це по-своєму, спрацював військовий інстинкт — захищати за будь-яку ціну», — розповів чоловік.

Комісія з охорони риби і дикої природи Флориди закликала всіх, хто опинився в подібній ситуації, зателефонувати посадовцям або службам, які можуть встановити справжню пастку для алігаторів. «Не хапайте сміттєвий бак», — попросили у комісії.