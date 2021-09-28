У річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили кокаїн та екстазі в концентрації, яка загрожує довкіллю

Пекельце

Matt Cardy / Stringer

У британській річці поряд із місцем проведення одного з найбільших у світі музичних фестивалів — «Гластонбері» — учені виявили високий вміст кокаїну та екстазі (MDMA). Концентрація наркотиків у воді настільки велика, що її вважають небезпечною для довкілля.

Про це повідомляє BBC.

У Бангорському університеті проаналізували склад води з річки Уайтлейк у Гластонбері, поряд з якою у 2019 році проходив фестиваль. Вимірювання за та проти течії проводили до, під час і після фестивалю. Учені виявили у воді небезпечну кількість кокаїну й екстазі.

Доктор Крістіан Данн, який проводив дослідження, каже, що наркотики у воді в такій концентрації можуть завдати шкоди довкіллю. «Вміст наркотиків у воді річки достатньо високий, щоб порушити життєвий цикл європейського вугра, якому загрожує вимирання», — сказав він.

Згідно з аналізом, концентрація MDMA вище за течією від місця проведення фестивалю сягнула 1,1 мг/куб. м, вниз за течією вона у сто разів більша — 114,7 мг/куб. м. Схожа картина була з кокаїном — вміст вище за течією становив 50,4 мг/куб. м, а вниз — 854 мг/куб. м.

Дослідники впевнені, що наркотичні речовини потрапили в річку саме через гостей фестивалю.

Представник «Гластонбері» підтвердив, що «найбільша загроза для водних шляхів і дикої природи, для якої вони забезпечують середовище існування, походить від відвідувачів фестивалю, які мочаться на землю».

Ден Аберг, студент магістратури у Школі природничих наук університету, додав: «На жаль, близькість фестивалю «Гластонбері» до річки призводить до того, що будь-які наркотики, які потрапляють у ґрунт під час сечовипускання, мають мало часу для розпаду, перш ніж увійти до вразливої прісноводної екосистеми».