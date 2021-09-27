«Все добре в міру». Спікер президента Росії заявив, що Путін за змінюваність влади

Пекельце

Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін — прихильник ідеї змінюваності влади.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Що стосується змінюваності влади — звичайно, президент є прихильником змінюваності влади, але це не повинно бути навʼязливою ідеєю, яка заважає роботі», — сказав Пєсков журналістам, додавши, що Путін — прихильник «збалансованого підходу».

«Тобто все добре в міру», — сказав Пєсков.

Путін при владі в Росії 21 рік. Зараз у нього четвертий термін президентства, але в 2008 році його місце на чотири роки зайняв Дмитро Медведєв. Це було зроблено для дотримання норми про обмеження терміну правління. У квітні 2021 року Путін обнулив свої президентські терміни, підписавши закон, який вносить поправки до Конституції. Тепер він зможе балотуватися на виборах у 2024 і 2030 роках і займати посаду президента ще два терміни (до 2036 року).