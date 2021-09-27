«Все добре в міру». Спікер президента Росії заявив, що Путін за змінюваність влади
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart
Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін — прихильник ідеї змінюваності влади.
Про це повідомляє Інтерфакс.
«Що стосується змінюваності влади — звичайно, президент є прихильником змінюваності влади, але це не повинно бути навʼязливою ідеєю, яка заважає роботі», — сказав Пєсков журналістам, додавши, що Путін — прихильник «збалансованого підходу».
«Тобто все добре в міру», — сказав Пєсков.
Путін при владі в Росії 21 рік. Зараз у нього четвертий термін президентства, але в 2008 році його місце на чотири роки зайняв Дмитро Медведєв. Це було зроблено для дотримання норми про обмеження терміну правління. У квітні 2021 року Путін обнулив свої президентські терміни, підписавши закон, який вносить поправки до Конституції. Тепер він зможе балотуватися на виборах у 2024 і 2030 роках і займати посаду президента ще два терміни (до 2036 року).
- На виборах в Держдуму Росії, які проходили з 17 по 19 вересня, знову «перемогла» партія Путіна «Єдина Росія», отримавши в Держдумі найбільше місць.
- За даними спостерігачів і журналістів, вибори пройшли з фальсифікаціями і підтасовуваннями на користь партії Володимира Путіна. Опозиції влада за допомогою тиску не дала шансів.
- Євросоюз, США та низка інших країн заявили, що не визнаватимуть вибори у Криму. Верховна Рада України постановою не визнала в цілому вибори, а РНБО анонсувала санкції проти всіх організаторів виборів в окупованому Криму і на Донбасі.
- 21 вересня провідний російський аналітик виборів Сергій Шпількин опублікував аналіз даних голосування на виборах, згідно з яким партії Путіна «намалювали» половину голосів.