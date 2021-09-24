В Індії модель відсудила у перукарні понад $200 тисяч за неправильну стрижку

Пекельце

Adam Winger / Unspalsh

В Індії суд у справах споживачів зобовʼязав салон виплатити компенсацію моделі у $271 тисячу за неправильну стрижку. Про це повідомляє BBC.

Жінка зазначала, що завдяки своєму довгому волоссю працювала у фірмах з виробництва товарів для волосся. Але в салоні занадто коротко її підстригли (всупереч її ж побажанням), що завдало жінці «величезних збитків, повністю змінило її образ життя та зруйнувало мрію стати топмоделлю».

«Вона зазнала серйозного психічного зриву і травми через недбалість під час стрижки волосся і не могла зосередитися на своїй роботі, і врешті втратила роботу», — заявила Національна комісія з вирішення споживчих суперечок.

Інцидент стався у 2018 році. Модель вирушила в салон у місті Делі на стрижку і дала персоналу конкретні інструкції про те, як її треба постригти. Однак перукар обрізав більшу частину, «залишивши тільки 10 сантиметрів від верхівки». Коли вона поскаржилася в салоні, їй запропонували безкоштовне лікування волосся, щоб виправити помилку. Однак після цієї процедури погіршився стан волосся.