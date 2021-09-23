В Індії спалили 2 500 рогів носорогів, аби довести, що вони не мають лікувальних властивостей

Пекельце

Himanta Biswa Sarma / Twitter

В Індії у штаті Ассам публічно спалили 2 479 рогів носорогів — це найбільший подібний запас у світі. Таким чином уряд вирішив розвінчати міф про лікувальні властивості рогів і припинити браконьєрство щодо індійських носорогів.

Про це повідомляє India Today.

Роги спалили з нагоди Всесвітнього дня носорога — 22 вересня. На заході був головний міністр штату, який заявив, що оскільки роги не мають доведеної лікарської цінності, дозвіл на їх продаж рівносильний обману людей і заохоченню до браконьєрства.

Роги зібрали з носорогів, які померли природною смертю у дикій природі та в бійках.

Ассам — штат, в якому проживає 71% світової популяції однорогих носорогів. Існують міфи про лікувальні властивості їхніх рогів, які часто використовують у традиційній китайській медицині (ліки з рогу носорогу високо цінуються та є складовою частиною китайських рецептів «довголіття і безсмертя»).

За даними перепису 2018 року, популяція однорогих носорогів в Ассамі збільшилася з 1 672 особин у 1999 році до 2 652. Однорогий носоріг, який раніше перебував «під загрозою зникнення», тепер у списку «вразливих». У майбутньому роги тих носорогів, які вмирають природним шляхом або внаслідок нещасних випадків, будуть щороку спалювати.

Уряд штату нещодавно перевірив роги носорогів, що зберігаються в різних державних казначействах, щоб знищити їх, за винятком тих, які повʼязані із судовими справами або необхідні для наукових чи академічних цілей. Під час процедури Комітет з перевірки рогів носорога зафіксував найбільший у світі ріг вагою 3,051 кг і завдовжки 36 см.