У Києві встановлять памʼятник борщу. Жителям пропонують обрати місце
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- Костя Андрейковець
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Артем Марков / «Бабель»
У Києві планують встановити памʼятник борщу. Жителям столиці пропонують обрати місце для скульптури.
Як повідомляє пресслужба КМДА, ініціатором встановлення скульптури виступив шеф-кухар Євген Клопотенко, який активно популяризує цю українську страву і бореться зі спробами Росії привласнити її собі.
За словами Клопотенка, борщ — одна з ключових страв національної гастрономії, яка є невід’ємною частиною нематеріальної культурної спадщини та популяризації гастротуризму.
Київська влада погодилася з доводами кухаря. Після вибору місця для памʼятника буде оголошено відкритий конкурс серед скульпторів на найкращу ідею.