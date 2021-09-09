У Білорусі вчителька отримала два роки позбавлення волі за коментар під фото міліціонера

Пекельце

Valery Sharifulin / Contributor

У Білорусі суд міста Барановичі дав два роки «домашньої хімії» 33-річній вчительці англійської мови Марії Міхеєвій за коментар в одному з Telegram-чатів під фотографією міліціонера.

Про це повідомляють правозахисний центр «Вясна» і пресслужба Верховного суду.

Міхеєва залишила під фото Вадима Якимчика коментар: «Я з цим чмом замолоду гуляла». За це її звинуватили в образі посадової особи при виконанні нею службових обовʼязків (ст. 369 КК РБ), а лінгвістична експертиза встановила, що слово «чмо» принижує гідність силовика.

На суді вчителька гімназії, яка перебуває у декретній відпустці, визнала свою провину. Це і наявність двох дітей у вчительки суд визнав помʼякшувальною обставиною.

Крім двох років «домашньої хімії», у жінки в дохід держави конфіскували мобільний телефон.

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