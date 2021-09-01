У Британії прихильника білого панування засудили до читання класичної літератури

Пекельце

У Великій Британії 21-річного неонациста, прихильника переваги білої раси Бена Джона засудили до двох років умовно і читання класичної літератури.

Про це пише The Mirror.

Колишнього студента університету Де Монфор судили за зберігання інструкцій з виготовлення вибухівки і більше десяти тисяч текстів праворадикального напрямку. Присяжні визнали його винним у зберіганні корисної для підготовки теракту інформації. За це Джону могло загрожувати 15 років позбавлення волі.

Джон був включений в антитерористичну державну програму «Запобігання», яка виявляє прихильників екстремістських поглядів на ранніх етапах. Він кілька разів отримував попередження від влади, але продовжував виступати проти ЛГБТ-спільноти, іммігрантів і лібералів. Незабаром він назвав себе членом «фашистського підпілля Лінкольна» і написав маніфест.

Суддя вирішив, що дії Джона навряд чи несуть реальну загрозу і є звичайною «юнацькою дурістю». Тепер Бена два роки будуть контролювати поліцейські і він повинен буде прочитати класичні романи, в тому числі «Гордість і упередження». Кожні чотири місяці він буде звітувати перед судом.

«Четвертого січня ти розкажеш мені, що прочитав, я тебе протестую. Якщо мені здасться, що ти брешеш — мало не здасться. Я буду спостерігати за тобою, Бен Джон, на кожному кроці», — заявив суддя Джону.