У США репортера у прямому ефірі здуло з кадру — він знімав ураган «Іда»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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NBC News
У США у штаті Новий Орлеан репортер Fox News у прямому ефірі показував ураган «Іда», який обрушився на узбережжя Мексиканської затоки, і вирішив продемонструвати силу вітру — його здуло.
Про це повідомляє Yahoo.
Репортера звати Роберт Рей. Включення було для нового потокового сервісу Fox Weather.
Включення знімали в гаражі. Репортер вирішив вийти з нього, аби показати силу вітру, який сягав до 145 км/год. Рей зробив крок на вулицю, після чого його знесло вітром. Він повертався, хапався за стіну і, зайшовши до приміщення, зазначив: «Це не жарти». Паралельно репортер продовжував описувати збиток, який ураган завдав місту.
«Усе, що в Новому Орлеані на вулиці зараз у багатьох місцях, руйнується, розвалюється на частини. Алюміній відходить від будинків, на вулицях літають речі», — зазначив Рей і порадив людям триматися подалі від вітру.
Наприкінці серпня на південне узбережжя США (штати Луїзіана і Міссісіпі) обрушився ураган «Іда», якому синоптики присвоїли четверту категорію з пʼяти можливих — швидкість вітру сягає 240 км/год. Влада Луїзіани заявила, що «Іда» — найпотужніший ураган за останні понад 150 років. Президент США Джо Байден сказав, що важкі наслідки для узбережжя неминучі. Передусім сильно постраждає електропостачання, на відновлення якого підуть тижні.
- Минулого тижня в Теннессі через повені загинули понад 22 людини. Дощі нашкодили сільській місцевості, розмивши дороги та зруйнувавши вишки звʼязку і телефонні лінії.
- До цього від урагану «Генрі» страждав Нью-Йорк, де ввели режим надзвичайної ситуації. 22 серпня в Мексиці пронісся ураган «Грейс».