Пекельце

Leipziger Volkszeitung

Колишній міністр звʼязку Афганістану Сайед Ахмад Шах Садаат, який в грудні 2020 року виїхав з країни, влаштувався на роботу курʼєром в Німеччині. Про це з посиланням на його інтервʼю щоденній газеті Leipziger Volkszeitung 23 серпня повідомляє Deutsche Welle.

Сайед Ахмад Шах Садаат обіймав пост міністра в 201—2020 роках. Він сам пішов у відставку на знак незгоди з політикою перерозподілу державних коштів.

У грудні 2020 року колишній афганський чиновник переїхав до Німеччини. Коли у нього закінчилися заощадження, Сайед Ахмад Шах Садаат почав шукати роботу. Зараз ексміністр працює курʼєром і розвозить їжу та напої в службі доставки Lieferando.

В інтервʼю Leipziger Volkszeitung він зізнався, що мріє влаштуватися на роботу в найбільшу німецьку телекомунікаційну компанію — Telekom.

Сайед Ахмад Шах Садаат навчався у Великій Британії, де отримав магістерський ступінь в галузі радіоінженерної справи в Королівському коледжі Лондона.

До афганського уряду він працював в телекомунікаційних компаніях у Великій Британії, Іспанії, Швейцарії, Франції, Саудівській Аравії.