В Києві затримали працівницю вишу, яка видавала себе за іноземця-багатія. Через сайти знайомств вона привласнила 600 тисяч гривень

Пекельце

National Bank Of Ukraine / Flickr

Кіберполіція Києва викрила співробітницю одного зі столичних університетів, яка привласнила 600 тисяч гривень на афері з онлайн-знайомствами.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

41-річна підозрювана працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Вона використала світлини одного студента та створила профіль на сайті знайомств. Близько року зловмисниця переписувалася з дівчиною від імені іноземного студента.

Увійшовши в довіру до потерпілої, жінка змусила жертву взяти кредит нібито для сплати штрафу на митниці за дороговартісний подарунок.

Річ у тім, що за легендою чоловік відправив потерпілій злиток золота, але на митниці на подарунок «наклали арешт». Далі зловмисниця переконала дівчину взяти кредит на 600 тисяч гривень і перерахувати на підконтрольний їй рахунок.

За місцем проживання та місцем реєстрації правопорушниці працівники поліції провели обшуки та вилучили докази її причетності до злочину.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.