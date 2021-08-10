У Туркменістані людей змушують заприсягти на Корані відмову від VPN. У країні обмежений доступ до інтернету

Пекельце

Christian Bodhi / Pixabay

У Туркменістані уряд, який обмежив доступ до інтернету, тепер вимагає від людей присягатись на Короні, що вони не будуть використовувати VPN для доступу на сайти, які не працюють.

Про це пише туркменська служба «Радіо Свобода».

Жінка, що представилася, як Айнур, вже більш півтора року намагається провести до себе додому інтернет, аби спілкуватись із чоловіком, який перебуває на заробітках за кордоном.

«Я минулого року записалася в чергу на проведення інтернету до себе додому. Моя чергу наступила через півтора року. До того, як отримати послуги Wi-Fi я підписала безліч документів. А тепер у мене вимагають, щоб я присягнулася на Корані про те, що не буду користуватися VPN послугами. А без VPN в інтернеті ніякі сайти не відкриваються. Не знаю навіть, що робити», — розповіла жінка.

Кореспондент видання повідомив, що в іншому регіоні країни співробітник Міністерства національної безпеки, який курирує місцева дочірня компанія «Туркментелеком», також змушує громадян клястися на Корані про те, що вони не будуть користуватися VPN.

Зазначимо, що у країні заблоковані сторінки соціальних мереж (наприклад, Facebook, Twitter, YouTube), сайти, що пропонують VPN сервіси, також арештовують майстрів, які за гроші встановлюють VPN сервіси на телефони.

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