«Моє життя змінюється». Брітні Спірс отримала iPad і назвала цей день «грандіозним»

Пекельце

AllTechBuzz / Flickr

Американська співачка Брітні Спірс поділилася з фанами «грандіозною подією» свого життя — вона вперше отримала iPad. Ця ситуація настільки спантеличила 39-річну артистку, що вона розповіла про неї у своєму Instagram.

«Друзі, у мене чудові новини. Сьогодні я отримала свій перший iPad. Я така щаслива!» — зазначила Спірс і зізналась, що в її дітей iPad був уже давно, а для себе вона купила його тільки зараз.

«Це просто грандіозний день. У мене завжди був маленький телефон, але тепер iPad в моїх руках, і я відчуваю, що моє життя змінюється, поки ми говоримо. Я так схвильована. Уперед», — додала Спірс.

Потім співачка традиційно станцювала для своєї аудиторії зі словами: «Чи зробила б я це, якби була пʼяна».

Нещодавно Брітні Спірс уперше за довгий час виступила в суді, де заявила, що «опікунство позбавляє її права на життя», та вимагала зняти з неї опіку.