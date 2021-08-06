«Моє життя змінюється». Брітні Спірс отримала iPad і назвала цей день «грандіозним»
- Автор:
- Софія Телішевська
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AllTechBuzz / Flickr
Американська співачка Брітні Спірс поділилася з фанами «грандіозною подією» свого життя — вона вперше отримала iPad. Ця ситуація настільки спантеличила 39-річну артистку, що вона розповіла про неї у своєму Instagram.
«Друзі, у мене чудові новини. Сьогодні я отримала свій перший iPad. Я така щаслива!» — зазначила Спірс і зізналась, що в її дітей iPad був уже давно, а для себе вона купила його тільки зараз.
«Це просто грандіозний день. У мене завжди був маленький телефон, але тепер iPad в моїх руках, і я відчуваю, що моє життя змінюється, поки ми говоримо. Я так схвильована. Уперед», — додала Спірс.
Потім співачка традиційно станцювала для своєї аудиторії зі словами: «Чи зробила б я це, якби була пʼяна».
Нещодавно Брітні Спірс уперше за довгий час виступила в суді, де заявила, що «опікунство позбавляє її права на життя», та вимагала зняти з неї опіку.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном співачка втратила опіку над дітьми. Деякий час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала у психлікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет.