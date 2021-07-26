Корейський телеканал вибачився, що на відкритті Олімпійських ігор представив Україну Чорнобилем

Пекельце

Телеканал Південної Кореї MBC вибачився за «недоречні» зображення, які зʼявилися поруч із назвами кількох країн під час відкриття Олімпійських ігор 23 липня.

Про це повідомляє The New York Times.

Зображення викликали критику з боку глядачів, які назвали їх образливими або стереотипними. Так, наприклад, коли виходили українські спортсмени, телеведучий нагадав глядачам, що у 1986 році в Україні сталася Чорнобильська ядерна катастрофа. На екрані в цей момент була фотографія атомної електростанції.

«Зображення і підписи призначені для того, щоб глядачам було легше швидко впізнати країни, які виходили під час церемонії відкриття. Однак ми визнаємо, що країнам не приділялося належної уваги, а перевірка була недостатньо ретельною. Це непрощенна помилка», — йдеться в заяві телеканалу MBС.

Мовник зазначив, що проведе розслідування щодо того, як обирали ці фото, і перевірить супроводжувальні підписи.

«Крім того, ми кардинально переглянемо систему виробництва спортивних програм, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому», — додали на каналі.

Для Румунії телеведучий використовував зображення графа Дракули. Що стосується Маршаллових островів, то телеведучий зазначив, що колись вони були «ядерним полігоном Сполучених Штатів». Коли виходили спортсмени з Італії, телеканал MBC показав фотографію піци.

Видання Korea Herald повідомило, що MBC вже не вперше припустився помилки під час Олімпійських ігор. У 2008 році Комісія з комунікації Кореї покарала телеканал за зневажливе ставлення в субтитрах до країн, які брали участь в Олімпійських іграх у Пекіні. Тоді телеканал охарактеризував Судан як «нестабільну країну з тривалою громадянською війною», а Зімбабве — як країну зі «смертельною інфляцією».