На Алясці берегова охорона врятувала чоловіка, який тиждень захищався від ведмедя гризлі

Пекельце

Becca / Unsplash

На Алясці берегова охорона США врятувала чоловіка, якого протягом тижня переслідував ведмідь гризлі. Про це повідомляє BBC.

Екіпаж вертольота берегової охорони був на шляху до групи вчених, що досліджувала дику природу. Однак погодні умови збили їх з курсу і вони помітили повідомлення про лихо. Чоловік видряпав на даху маленької хатинки напис SOS та «Допоможіть мені», а також розмахував руками і кликав по допомогу. Чоловік сказав їм, що на нього напав ведмідь, і він не спав кілька днів, оскільки ведмідь повертається щоночі. У чоловіка на грудях був синець, нога була перевʼязана, майже закінчилися патрони для пістолета, а двері хатини була відірвані.

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Імʼя людини не називають, але офіційні особи заявили, що чоловікові за пʼятдесят чи за шістдесят, а друзі повідомили, що він повертався додому з поїздки. Берегова охорона США доставила його в лікарню, але заявила, що травми не є небезпечними для життя. Як чоловік опинився посеред глушини, де навіть немає мобільного звʼязку, невідомо.

Департамент риби та дичини Аляски описує штат як «ведмежу країну», але підкреслює, що агресивні зустрічі з цим видом рідкісні.