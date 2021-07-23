Російський «Перший канал» не показав збірну України на Олімпійських іграх. Він перервався на рекламу

Пекельце

picture alliance / Contributor / Getty Images

Російський державний «Перший канал», який 23 липня веде трансляцію церемонії відкриття Олімпіади в Токіо, під час параду атлетів не показав вихід на стадіон команди України.

Про це повідомило російське інформаційне агентство РБК.

Трансляцію перервали на рекламу безпосередньо перед появою на полі збірної Уганди. Слідом за нею йшли українські олімпійці.

На каналі цю перерву пояснили РБК «комерційними зобовʼязаннями»: парад триває близько двох годин, і кілька разів його доводиться переривати на рекламу.

picture alliance / Contributor / Getty Images

Зазначимо, що під час чемпіонату Європи з футболу «Перший канал» також не показував початок матчів за участю збірної України, коли виконувався гімн країни.

Нагадаємо, що 23 липня у Токіо стартували літні Олімпійські ігри 2020, які триватимуть до 8 серпня. Загалом у Токіо виступлять 158 українських спортсменів. Вони представлять Україну у 25 видах спорту. 23 липня вони вже розпочали виступи — першими змагалися лучники.