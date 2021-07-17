П’яний далекобійник зніс шлагбаум у пункті пропуску на кордоні з Білоруссю. Водій автоцистерни отримав одразу шість адмінпроваджень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Державна прикордонна служба України
У Житомирській області на кордоні з Білоруссю водій автоцистерни напідпитку виїхав на смугу зустрічного руху та збив шлагбаум у пункті пропуску «Виступовичі».
Про це повідомили у пресцентрі прикордонної служби України та виклали відео інциденту.
Як зазначається, далекобійник прямував з Білорусі до України, він зізнався, що вживав алкоголь після оформлення білоруськими прикордонниками.
Прикордонники Житомирського загону оформили на водія адмінпровадження за злісну непокору прикордонному наряду (ст. 185-10 КУпАП) та порушення прикордонного режиму (ст. 202 КУпАП).
Після цього співробітники Нацполіції оформили адмінпровадження ще за чотирма статтями: порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна (ст. 124), нетверезе водіння (ст. 130) без документів (ст. 126) та дрібне хуліганство (ст. 173).
- Раніше біля Миколаєва водій відмовився пройти зважування на пункті габаритно-вагового контролю. Тому просто посеред дороги висипав щебінь, який перевозив.