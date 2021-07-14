Президента Бразилії Болсонару шпиталізували через постійну гикавку

Пекельце

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Президента Бразилії Жаїра Болсонару шпиталізували у середу, 14 липня, для проходження аналізів через постійну гикавку. Про це повідомляє BBC та Correio Braziliense.

Очікується, що він буде перебувати під наглядом від 24 до 48 годин, але не обовʼязково в лікарні. У заяві його офісу йдеться, що він почувається добре.

66-річний Болсонару у липні скаржився на гикавку, яка не проходить протягом майже десяти днів, а тиждень тому президент був змушений раніше завершити свій виступ через це.

BBC пише, що здоровʼя президента Бразилії викликає побоювання після того, як він отримав ножове поранення у кишкывник під час кампанії у 2018 році (нападник кілька разів вдарив Болсонару ножем, коли його несли на руках у натовпі). Тоді він втратив 40% крові. Після ножового поранення йому зробили кілька операцій на черевній порожнині. Медики кажуть, що гикавка може бути повʼязана з роздратуванням стравоходу після операції у цій зоні.