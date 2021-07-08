На стадіоні в Лондоні стюард не хотіла пускати гравця збірної Італії на поле. Вона сприйняла його за вболівальника
- Автор:
- Олег Панфілович
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Nazionale Calcio / Flickr
Після закінчення півфінального матчу чемпіонату Європи між збірними Італії та Іспанії, який відбувся на стадіоні «Уемблі» в Лондоні, трапився курйозний інцидент.
Про це повідомляє RSI Sport.
Захисник команди-переможця Леонардо Бонуччі після фінального свистка побіг святкувати разом з уболівальниками. Він підійшов впритул до трибуни і почав кричати разом з ними. Після цього футболіст розвернувся і збирався відправитися до партнерів, але натрапив на дівчину-стюарда, яка сприйняла його за фаната і спробувала не пустити на поле.
- Збірна Італії вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з футболу, обігравши в півфінальному поєдинку команду Іспанії.