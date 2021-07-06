Китайська поліція продає на аукціоні понад 50 службових собак: вони занадто боязкі або мають задовгу шерсть

Пекельце

Ben Vaughn / Unsplash

Китайська поліція продає з аукціону 54 собаки, які не пройшли тести на звання поліцейських. Стартова ціна за кожну — $31. Про це пише Vice.

На торги виставили собак, які були «занадто боязкими, старими або маленькими». Одну собаку продають через задовгу шерсть, а двох інших через слабкі задні лапи. Серед інших причин — «слабко підбирають [предмети]», «слабкі вуха», «низький рівень збудження» і «вуха не встають». Більшість собак — німецькі вівчарки від двох до трьох років. Деякі з них — бельгійські малінуа, голландські вівчарки та спанієлі.

Відповідно до вимог аукціону, покупці мають підписати письмове зобовʼязання про те, що вони добре дбатимуть про тварин. Їм також потрібно пообіцяти не продавати і не віддавати собак. Переможці торгів заберуть собак одразу.

Новина про аукціон викликала великий інтерес у публіки — до 5 липня документ із переліком і описом собак завантажили понад 82 тисячі разів.

У квітні китайські державні ЗМІ писали, що країні не вистачає близько 20 тисяч поліцейських собак, а на їх навчання зазвичай йде від трьох до чотирьох років. Деякі дослідники експериментували з клонуванням елітних собак для підвищення ефективності розведення. Перший клонований поліцейський пес — кунмінський вовк — приєднався до загонів правоохорнців у 2019 році.

Xinhua