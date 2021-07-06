У Києві невідомий «замінував» КМДА. Вимагає викуп у біткоїнах

Пекельце

Невідомий чоловік 6 липня повідомив про мінування будівлі Київської міської державної адміністрації. Зловмисник вимагає викуп 0,5 біткоїна — це приблизно 466 тисяч гривень.

Про це повідомляє секретар Київради Володимир Бондаренко.

Охоронці частково евакуйовали людей з будівлі та перевіряють її.

«Упевнений, що ця історія знову вигадана. Проте, життя і здоров’я людей залишаються у пріоритеті», — написав Бондаренко. Згодом він повідомив, що вибухівку не знайшли.

У повідомлені з погрозами, яке отримали в КМДА, зазначено, що мінувальником є Едґар Казарян, який мешкає за адресою проспект Володимира Маяковського, 88.

Він погрожує підірвати бомбу, якщо протягом 24 годин не отримає 0,5 біткоїна на гаманець, вказаний у листі.

Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює покарання за неправдиві повідомлення про мінування. Документ запроваджує кримінальну відповідальність за такі дії та дозволяє увʼязнювати псевдомінера на строк від чотирьох до восьми років.