«Укрпошта» після скандальної історії з бджолами відмовилась їх перевозити — окрім маток

Пекельце

Joe Raedle / Contributor / Getty Images

«Укрпошта» тимчасово припинила доставку бджіл за виключенням бджолиних маток — їхнє перевезення на період сезону (з травня до жовтня) зберегли на численні прохання бджолярів і профільних спілок.

Про це йдеться в заяві компанії.

«Укрпошта» пояснює, що вона не є організацією, яка профільно займається перевезенням бджіл і може виділити для цього окремий транспорт з належними умовами. Також є аспекти, такі як погодні умови і щільність бджіл у бджолопакетах, на які «Укрпошта» не може впливати та які суттєво впливають на перевезення комах. Саме тому «Укрпошта» тимчасово припиняє доставку бджіл і просить бджолярів знайти альтернативу до сезону 2022 року.

Для пересилання бджолиної матки будуть використовувати спеціальну упаковку, яка має розміри 70 х 35 х 20 мм і повинна бути додатково вкладена в картонну тару. Максимальний розмір додаткової упаковки становить 340 х 240 х 100 мм.

Укрпошта

Нагадаємо, що 11 травня бджолярі з Іршави і Виноградова (Закарпаття) відправили «Укрпоштою» замовникам спеціальні пакети із бджолами, маткою і розплодом. Однак за декілька годин зʼясувалось, що всі бджоли начебто померли через відсутність повітря. За два дні глава «Укрпошти» заявив, що частина бджіл «воскресла». Після цього «Укрпошта» посилила правила пересилки бджіл — цього не будуть робити, якщо температура повітря в місті відправлення чи доставки перевищуватиме +20 °С і анонсувала, що можливо взагалі скасує таку послугу.