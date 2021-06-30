Посол Швеції привітав Україну з перемогою — він вже поздоровляв її мемом із виходом у плей-оф

Пекельце

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг привітав Україну із перемогою над шведами та із виходом у чвертьфінал. Перед цим, коли Україна вийшла у плей-оф Євро-2020, він привітав її мемом.

Перед початком матчу Тиберг написав: «Передбачення на сьогодні: переможці будуть жовто-блакитними». Вже після перемоги України він опублікував у Twitter: «Слава Україні, Героям Слава!»

Нагадаємо, що матч відбувся 29 червня у шотландському місті Глазго. Україна перемогла шведів із рахунком 2:1. Перший гол на 27-ї хвилині забив Олександр Зінченко, другий на 120-й хвилині матчу — Андрій Довбик. Тепер збірна України зустрінеться у чвертьфіналі турніру Євро-2020 зі збірною Англії — 3 липня в Римі.