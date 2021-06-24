Посол Швеції мемом відреагував на перемогу збірної, яка вивела Україну в плей-оф Євро-2020. Йому відповів посол Польщі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / UEFA EURO 2020
Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг опублікував мем про перемогу його збірної на Чемпіонаті Європи 2020 року, яка дозволила збірній Україні вийти в плей-оф. До нього у коментарі прийшов посол Польщі.
Відповідну публікацію посол зробив у своєму Twitter.
Він опублікував картинку, на якій зображені багато працівників, які стежать за роботою одного. Єдиний, який працює, підписаний «шведи», а всі інші — прізвищами гравців збірної України.
«Завжди раді стати в пригоді», — зазначив посол.
У коментарях до цієї публікації з’явився посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький. Саме його збірна програла шведам і дозволила Україні вийти в плей-оф.
Цихоцький оприлюднив фото розгніваного футболіста збірної Польщі з підписом «усміхається польською».
- Збірна України з футболу в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи зустрінеться з командою Швеції. Поєдинок відбудеться 29 червня в шотландському місті Глазго.