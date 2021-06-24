Посол Швеції мемом відреагував на перемогу збірної, яка вивела Україну в плей-оф Євро-2020. Йому відповів посол Польщі

Пекельце

Twitter / UEFA EURO 2020

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг опублікував мем про перемогу його збірної на Чемпіонаті Європи 2020 року, яка дозволила збірній Україні вийти в плей-оф. До нього у коментарі прийшов посол Польщі.

Відповідну публікацію посол зробив у своєму Twitter.

Він опублікував картинку, на якій зображені багато працівників, які стежать за роботою одного. Єдиний, який працює, підписаний «шведи», а всі інші — прізвищами гравців збірної України.

«Завжди раді стати в пригоді», — зазначив посол.

У коментарях до цієї публікації з’явився посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький. Саме його збірна програла шведам і дозволила Україні вийти в плей-оф.

Цихоцький оприлюднив фото розгніваного футболіста збірної Польщі з підписом «усміхається польською».