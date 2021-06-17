УЄФА вимагає від учасників Євро-2020 не чіпати спонсорські напої. Українець Ярмоленко після перемоги висміяв «бутилкогейт»

Пекельце

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Андрій Ярмоленко, який був визнаний найкращим гравцем матчу з Північною Македонією, прийшов на післяматчеву пресконференцію в чудовому настрої та вирішив тонко висміяти прохання УЄФА не торкати напої від спонсорів.

«А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca Cola — я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken. Звʼяжіться зі мною, спонсори», — сказав Ярмоленко.

Річ у тім, що раніше зірка португальців Кріштіану Роналду, який пропагує здоровий спосіб життя, прибрав пляшки цього напою зі столу та закликав людей пити воду.

Після цього півзахисник збірної Франції Поль Погба вчинив так само і прибрав зі столу пляшку безалкогольного пива Heineken.

Погба — мусульманин і його релігія забороняє вживати алкоголь, але футболіст не пояснив свого вчинку.

Пізніше в УЄФА зажадали, щоб футболісти не чіпали пляшки спонсорів на офіційних пресконференціях під час Євро-2020.

Директор УЄФА з організації заходів Мартін Каллен уточнив, що спілка вже провела роботу з командами з цього приводу, оскільки гроші спонсорів мають велике значення для турніру і для європейського футболу.