Двоє німців незаконно перетнули кордон, вважаючи, що Україна в Євросоюзі. Їх затримали

Пекельце

Прикордонники Львівського загону затримали на українсько-польському кордоні двох німців на велосипедах, які думали, що їдуть по території Євросоюзу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Громадян Німеччини «засік» сигналізаційний прилад, після чого їх оперативно затримали.

36-річний та 21-річний велосипедисти заявили прикордонникам, що подорожують світом. Їх маршрут пролягає з Німеччини в Таїланд через Польщу, Білорусь і Росію, але вони вирішили змінити його та поїхати через Україну.

Чоловіки пояснили рішення твердою впевненістю в тому, що Україна входить до складу Євросоюзу.

На іноземців склали адмінпротоколи за незаконний перетин кордону.

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