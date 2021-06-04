Двоє німців незаконно перетнули кордон, вважаючи, що Україна в Євросоюзі. Їх затримали
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Прикордонники Львівського загону затримали на українсько-польському кордоні двох німців на велосипедах, які думали, що їдуть по території Євросоюзу.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Громадян Німеччини «засік» сигналізаційний прилад, після чого їх оперативно затримали.
36-річний та 21-річний велосипедисти заявили прикордонникам, що подорожують світом. Їх маршрут пролягає з Німеччини в Таїланд через Польщу, Білорусь і Росію, але вони вирішили змінити його та поїхати через Україну.
Чоловіки пояснили рішення твердою впевненістю в тому, що Україна входить до складу Євросоюзу.
На іноземців склали адмінпротоколи за незаконний перетин кордону.
- У квітні поблизу білорусько-литовського кордону прикордонники затримали 48-річного громадянина Нідерландів, який на велосипеді незаконно пробрався в Білорусь. Чоловік заявив, що приїхав у країну за «новим життям».
- До цього літак Ryanair помилково доставив пасажирку з Лондону в Київ. Вона планувала летіти до хлопця в Іспанію.