Музей мадам Тюссо в Лондоні переніс статуї принца Гаррі та Меган Маркл до «зони Голлівуду»

Пекельце

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Музей Мадам Тюссо в Лондоні відділив воскові фігури принца Гаррі та його дружини Меган Маркл від експозиції членів королівської сімʼї та перемістив їх у «зону голлівудського атракціону».

Про це пише Reuters.

«Гаррі та Меган перемістили в нову зону для вечірок, щоб відобразити їхній переїзд з Фрогмора до Голлівуду», — йдеться в заяві музею.

На початку січня 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл оголосили, що відмовляються від титулів членів королівської сімʼї. Королева Єлизавета II, принц Чарльз та інші члени монаршого дому вмовили їх почекати до 31 березня. У цей день Меган і Гаррі написали прощальний пост в Instagram і вирушили спочатку в Канаду, а потім у США.

Принц Гаррі та Меган Маркл чекають на другу дитину. Про це оголосили 14 лютого — рівно 37 років тому принцеса Діана розповіла, що чекає на другу дитину, це був Гаррі.