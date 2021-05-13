«Укрпошту» звинуватили в гибелі 8 мільйонів бджіл. Наступного дня гендиректор компанії повідомив, що частина комах «воскресли»

Пекельце

Massimiliano Latella / Unsplash

«Укрпошту» 12 травня звинуватили в гибелі 8 мільйонів бджіл через брак кисню, однак наступного дня генеральний директор підприємства Ігор Смілянський заявив, що частина комах «воскресли».

Про це він повідомив у Facebook.

«Учора практично всі ЗМІ повідомили, що з вини «Укрпошти» загинули 8 мільйонів бджіл. Окрема тема, хто встиг порахувати їхні трупи (8 мільйонів секунд = 92 дня) і чия вина, але залишимо це за дужками, поки йде розслідування. Важливо інше — сьогодні вже 118 ящиків бджіл вашими і нашими зусиллями (молитвами) воскресли, і це не жарт», — зазначив Смілянський і опублікував відео.

Із правилами перевезення бджіл «Укрпоштою» можна ознайомитись тут.

12 травня у Facebook поширювалися пости з повідомленнями про те, що загинули 8 мільйонів бджіл, яких відправили «Укрпоштою» із Закарпаття. Сам інцидент стався 11 травня. Бджолярі з Іршави і Виноградова надіслали замовникам спеціальні пакети із бджолами, маткою і розплодом. Те, що бджоли померли, виявили в Ужгороді за декілька годин після відправки.

Зазначається, що вартість усіх відправлених поштою бджіл становить близько 500 тисяч гривень. Пасічники розповідали, що комахи просто запарилися через відсутність кисню.

12 травня «Укрпошта» заявила, що такий інцидент у них трапився вперше, хоча вони щороку транспортують бджіл. Однією з причин назвали різке підвищення температури в області — до понад +27° С. Водночас заявили, що їхні вантажівки — не герметичні, вони пропускають повітря. Розмір компенсації визначатимуть після зʼясування всіх обставин.

Також після цього інциденту «Укрпошта» посилила правила пересилки бджіл — цього не будуть робити, якщо температура повітря в місті відправлення чи доставки перевищуватиме +20 °С. На майбутнє не виключили, що наступного року компанія взагалі не буде надавати цю послугу та рекомендуватиме клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників.