Туркменських ветеранів ДСВ зобовʼязали здати гроші на подарунки, які їм вручить президент. І це не вперше

Пекельце

У Туркменістані нечисленних ветеранів Другої світової війни та тилу знову зобовʼязали здати гроші їм же на подарунки від імені президента Гурбангули Бердимухамедова на честь 9 травня. Подібне вже було торік.

Про це пише «Радио Азатлык».

Цього року гроші у ветеранів, багатьом з яких понад 90 років, збирають у Лебапському велаяті. Дітям і онукам ветеранів в місцевій адміністрації розʼяснень не надають. Торік лебапським ветеранам довелося заплатити по тисячі манатів ($286), а їхнім родичам — пройтися по інстанціях, щоб оформити соцзабезпечення.

Тоді десятки ветеранів отримали ювілейні медалі та по 200 манатів, хоча джерела стверджують, що подарунки й медалі точно не варті таких внесків.

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