На Одещині школярка жартома повідомила в поліцію, що її викрали. Тепер її матір притягнуть до відповідальності

Пекельце

UNFPA

В Одеській області правоохоронці вирішили притягнути до адміністративної відповідальності матір 10-річної школярки, яка жартома заявила в поліцію, що її викрали.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

5 травня близько 21:00 школярка зателефонувала в поліцію і повідомила, що невідомі схопили її посеред вулиці, помістили в багажник авто і повезли у невідомому напрямку.

У поліції розпочали пошуки і встановили, що дівчинка знаходиться вдома. З нею все гаразд, а її заява про викрадення виявилася невдалим жартом.

Оскільки школярка ще не досягла віку, з якого настає відповідальність за це правопорушення, поліція вирішила скласти протокол на її маму — за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).