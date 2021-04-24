Посольство Росії в Twitter відповіло на висилку дипломатів тегом про маленький член

Пекельце

Michael Parulava / Unsplash

Посольство Росії в Білорусі у своєму офіційному Twitter відповіло на висилку російських дипломатів країнами Балтії тегом про маленький пеніс.

Про це пише видання TJournal, яке звернуло увагу на твіт.

Посольство використало тег #SmallDickEnergy, реагуючи на твіт міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса про висилку російських дипломатів з Латвії, Естонії та Литви.

Однак після усвідомлення сенсу тегу (ймовірно), ретвіт був видалений.

Вираз Small Dick Energy («енергія маленького пеніса») вживають по відношенню до людей, які демонструють зухвалість, сміливість та самовпевненість, але на ділі нічого собою не являють.