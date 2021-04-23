У США учасник штурму Капітолія хвалився цим у додатку для знайомств. Це допомогло поліції його затримати
- Автор:
- Олег Панфілович
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Blink O'fanaye / Flickr
У США чоловікові висунули звинувачення в участі в штурмі Капітолія 6 січня після того, як він хвалився своєю участю в цих подіях в додатку для знайомств.
Про це пише BBC.
Житель Нью-Йорка Роберт Чепмен в листуванні з користувачем, з яким він познайомився в додатку Bumble, зізнався, що брав участь у заворушеннях.
«Я штурмував Капітолій. Я дійшов аж до Національного скульптурного залу», — написав Чепмен. Листування оприлюднили в ході судових слухань. Крім того, Чепмен навіть додав свою фотографію з приміщення Капітолія під час його штурму.
Користувач, з яким спілкувався Чепмен, відмовився продовжувати знайомство і передав отриману інформацію правоохоронцям. Чоловіка затримали четвер у Нью-Йорку.
ФБР зʼясувало, що за день до штурму Капітолія Чепмен поїхав з Нью-Йорка, а також виявило у нього сторінку в Facebook під чужим імʼям, на якій він публікував фотографії зсередини Капітолія.
Міністерство юстиції США звинуватило понад 400 осіб в участі в штурмі Капітолія 6 січня. Федеральна прокуратура планує висунути звинувачення як мінімум до 100 людей за участь у заворушеннях.
- 6 січня у Вашингтоні відбулися заворушення, що призвели до загибелі п’яти осіб. Згідно зі звітом поліції перед Конгресом США, правоохоронці знали про підготовку до штурму Капітолія заздалегідь, але не змогли забезпечити його захист. Двоє працівників поліції, які стримували прибічників тоді ще чинного президента Дональда Трампа під час штурму, після заворушень у столиці вчинили самогубство.
- За свідченням прокурорів у справі про штурм Капітолія, заколотники хотіли «захопити та вбити» конгресменів. Деякі учасники заворушень свідчили ФБР, що виконували вказівки Трампа та сподівалися, що в разі арешту він їх помилує.