У США учасник штурму Капітолія хвалився цим у додатку для знайомств. Це допомогло поліції його затримати

Пекельце

Blink O'fanaye / Flickr

У США чоловікові висунули звинувачення в участі в штурмі Капітолія 6 січня після того, як він хвалився своєю участю в цих подіях в додатку для знайомств.

Про це пише BBC.

Житель Нью-Йорка Роберт Чепмен в листуванні з користувачем, з яким він познайомився в додатку Bumble, зізнався, що брав участь у заворушеннях.

«Я штурмував Капітолій. Я дійшов аж до Національного скульптурного залу», — написав Чепмен. Листування оприлюднили в ході судових слухань. Крім того, Чепмен навіть додав свою фотографію з приміщення Капітолія під час його штурму.

Користувач, з яким спілкувався Чепмен, відмовився продовжувати знайомство і передав отриману інформацію правоохоронцям. Чоловіка затримали четвер у Нью-Йорку.

ФБР зʼясувало, що за день до штурму Капітолія Чепмен поїхав з Нью-Йорка, а також виявило у нього сторінку в Facebook під чужим імʼям, на якій він публікував фотографії зсередини Капітолія.

Міністерство юстиції США звинуватило понад 400 осіб в участі в штурмі Капітолія 6 січня. Федеральна прокуратура планує висунути звинувачення як мінімум до 100 людей за участь у заворушеннях.