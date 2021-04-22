Премʼєру Франції надсилають поштою жіночі трусики — це протест магазинів білизни проти локдауну

Пекельце

@actionculottee / Twitter

У Франції премʼєр-міністру Жану Кастексу поштою надсилають жіночі трусики — таким чином протестують власники магазинів спідньої білизни, які закриті через локдаун у країні. Про це повідомляє CNN.

Активісти діляться в інтернеті фотографіями спідньої білизни, яку вони надіслали Кастексу в конверті з листом, що пояснює їхнє невдоволення.

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Акцію протесту організував магазин білизни Action Culottée. Причина — уряд класифікував магазини нижньої білизни як другорядні підприємства і тому змушений був їх закрити, аби зменшити передачу коронавірусу.

«Нам вдалося збільшити кількість учасників до 200 роздрібних продавців. Це означає, що премʼєр-міністру надіслали 200 трусиків», — сказала CNN Наталі Паредес, власниця магазину Sylvette Lingerie в Ліоні й одна з авторів проєкту.

Зазначимо, що 3 квітня у Франції почав діяти загальнонаціональний локдаун — утретє від початку пандемії коронавірусу. Уряд заборонив віддалятися від місця проживання на понад 10 кілометрів. Виходити з дому можна лише для прогулянок на свіжому повітрі й до магазину. З 19:00 діє нічна комендантська година. Щонайменше на три тижні закрили школи та дитсадки: протягом одного тижня триватиме віддалене шкільне навчання, а потім почнуться весняні канікули. Студенти зможуть відвідувати лекції не частіше одного разу на тиждень.