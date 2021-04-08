На Філіппінах поліцейські змусили чоловіка зробити 300 присідань за порушення карантину. Він помер

Пекельце

ILO Asia-Pacific / Flickr

Мешканець одного з міст філіппінської провінції Кавіте, ізольованої через ріст захворюваності на коронавірус, пішов до крамниці по воду. Дорогою його зупинила поліція та змусила зробити кілька сотень присідань у якості покарання. Через два дні він впав у кому та помер у себе вдома.

Про це повідомляє CNN.

Поліцейські, відомі жорстоким контролем за дотримання коронавірусних обмежень, змусили 28-річного Даррена Пеньяредондо, який порушив ізоляцію, тричі повторити заходи по 100 присідань, йдеться в доповіді. Через два дні, 3 квітня, у нього почались конвульсії.

Родина чоловіка спробувала його реанімувати, однак він вже був у комі та невдовзі помер. Місцева влада та Міністерство внутрішніх справ країни розпорядилися розслідувати його смерть.

На Філіппінах, де мешкає понад 100 млн людей, один з найвищих показників захворюваності на коронавірус в Азії — всього зареєстровано більш ніж 820 тис. випадків і 14 тис. смертей. У березні кількість інфікованих почала стрімко зростати, і уряд був вимушений ізолювати кілька регіонів, де сукупно мешкає 25 млн. осіб.

Смерть Пеньяредондо стала останнім епізодом у низці жорстких поліцейських заходів. Зокрема, правозахисники повідомляють, що правоохоронці закрили п’ятьох молодих людей, що порушили карантин, у собачій клітці. Також є повідомлення про те, що поліція карала за порушення комендантської години сидінням на відкритому сонці.

Президент Філіппін Родріго Дутерте, відомий скандальними заявами про необхідність вбивати наркозлочинців, на початку пандемії коронавірусу також закликав розстрілювати порушників карантину, якщо вони опиратимуться поліції та військовим.

Протягом останнього року безліч філіппінців затримали за порушення коронавірусних обмежень — їх штрафували або ув’язнювали Однак правозахисники зазначають, що жорсткі методи Дутерте не працюють, оскільки число хворих продовжує рости, і багато людей інфікуються коронавірусом у в’язниці.

Також правозахисники підкреслюють, що цьогорічна ізоляція цілих регіонів найбільше б’є по бідних верствах населення, яким доводиться ходити на роботу, щоб вижити.

За даними міжнародної організації Human Rights Watch, уряд Філіппін розглядає коронавірус як проблему безпеки, а не як проблему громадського здоров’я, і це тягне за собою надмірно жорстокі заходи замість профілактики захворюваності. При цьому поліція та армія, діставши більше повноважень, частіше порушує права людини та здійснює вбивства.