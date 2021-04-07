У Львівській області директорка ліцею булила учнів за одяг. Тепер їй загрожують виправні роботи

Пекельце

Roman Mager / Unsplash

Поліція Львівської області склала адмінпротокол на директорку Соснівського ліцею через цькування учнів за їх зовнішній вигляд.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці почали перевірку після моніторингу соцмереж. Наприкінці лютого в Facebook-спільноті «Моє містечко Соснівка» опублікували аудіозапис, на якому жінка вичитує дітей за зовнішній вигляд. У підписі йшлося, що під «роздачу» директорки Соснівського ліцею № 2 Наталії Щербань потрапили учні 10 класу.

Щербань дорікала ученицям за штани з дірками на колінах, спортивні костюми і дозволила собі коментар з приводу ваги однієї зі школярок. Також директорка зробила зауваження за хустки на голові. «Що за манера. Я в свої роки ще можу накинути на себе якусь шаль. А накритися хусткою, як баба 30-ти років — дівчата, це не одяг», — казала директорка.

Після публікації запису поліція опитала дітей і їхніх батьків. На директорку у результаті склали протокол за статтею про цькування (ст. 173-4). Тепер педагогу загрожує штраф від 850 до 1 700 гривень або громадські роботи до 40 годин.