Дональд Трамп закликав бойкотувати компанію Coca-Cola за «культуру скасування». А потім пив її напій у себе в офісі
- Автор:
- Дмитро Мирончук
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@StephenM / Twitter
Днями колишній президент США Дональд Трамп закликав до бойкоту низку американських компаній, що практикують «культуру скасування» — розрив ділових зв’язків з особами, що зробили дискримінаційні заяви чи підозрюються у негідних вчинках. Зокрема він запропонував відмовитися від продукції Coca-Cola, і через два дні з’явився на світлині разом із відкритою пляшкою її напою.
Фотографію з Трампом в його офісі у маєтку Мар-а-Лаго опублікував у Twitter його колишній радник Стівен Міллер. Того ж дня, 5 квітня, журналіст Huffington Post Шириш Дате побачив на світлині відкриту скляну пляшку Coca-Cola, що виглядає з-за телефону.
«Здається, бойкот Coca-Cola офіційно ще не почався в Мар-а-Лаго. Або його слід було сприймати не буквально», — написав Дате.
Напередодні колишня радниця Трампа з питань права опублікувала у Twitter заклик експрезидента бойкотувати компанії, що практикують «культуру скасування».
«Роками радикальні ліві демократи грали в брудну гру, бойкотуючи продукти за будь-які дії чи заяви компанії, які в той чи інший спосіб їх образили. Тепер вони забавляються з воуківською культурою скасування і нашими священними виборами. Нарешті настав час для республіканців вдарити у відповідь», — йдеться в заяві.
Трамп закликав бойкотувати Головну лігу бейсболу, виробника напоїв Coca-Cola, авіакомпанію Delta Airlines, банківський холдинг JPMorgan Chase, конгломерат ЗМІ ViacomCBS, фінансову корпорацію Citigroup, виробника мережевого обладнання Cisco, логістичну компанію UPS і фармацевтичну Merck.
«Вони сфальсифікували та вкрали наші президентські вибори 2020 року, які ми впевнено виграли, а потім, на завершення, почали бойкотувати й залякувати компанії для їхнього підкорення», — зазначив експрезидент, повторюючи теорію змови про фальсифікацію виборів, які виграв Джо Байден і звинувачуючи в цьому зазначені компанії.
У кінці своєї заяви Трамп привітав усіх із великоднем і попередив, що американці ніколи не стануть «соціалістичною нацією».
- Компанія Facebook видалила зі своєї соцмережі тизер інтерв’ю з 45-м президентом США Дональдом Трампом і планує надалі блокувати весь контент з його участю.
- Колишній президент США Дональд Трамп, забанений у низці соцмереж через свою ймовірну роль у спробі заколоту у столиці 6 січня, планує повернутися в інтернет і навіть має плани щодо розробки власної платформи. Однак наразі точно відомо, що він нізащо не повернеться до Twitter — навіть якщо там попросять.
- Трамп вирішив створити свою соцмережу після того, як його заблокували в Twitter, Facebook і Instagram за «підбурювання до насильства», що спровокувало штурм Капітолія. Заворушення призвели до загибелі п’яти осіб. Двоє працівників поліції, які стримували прибічників Трампа під час штурму, після заворушень у столиці вчинили самогубство.
- Американські ЗМІ пишуть, що в оточенні Трампа в ідею власної соцмережі не вірять.