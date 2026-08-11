У Франції через медуз зупинили роботу трьох реакторів на найбільшій АЕС країни
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
У Франції 10 серпня на найбільшій АЕС країни «Гравлін» зупинили роботу трьох реакторів через масовий наплив медуз у системи фільтрації.
Про це пишуть пресслужба французької державної енергетичної компанії EDF та BFMTV.
Йдеться про реактори № 2, 3 та 4. Ще один реактор, № 1, знизив потужність до 50%. Водночас енергоблок № 5 зараз перебуває на плановому технічному обслуговуванні.
Таким чином, на повну потужність на АЕС працює лише один реактор — № 6. У компанії стверджують, що ця ситуація не є небезпечною для АЕС чи навколишнього середовища.
«Гравлін» — найбільша атомна електростанція у Західній Європі. Вона розташована на узбережжі Північного моря.
- Цікавим є те, що рівно рік тому, увечері 10 серпня, зупинилися три виробничих блоки на цій же АЕС. Тоді це також сталося через масову і непередбачувану наявність медуз у фільтрувальних барабанах насосних станцій, які всмоктують холодну воду і розташовані в неядерній частині обʼєкта.