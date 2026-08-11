У Франції через медуз зупинили роботу трьох реакторів на найбільшій АЕС країни

У Франції 10 серпня на найбільшій АЕС країни «Гравлін» зупинили роботу трьох реакторів через масовий наплив медуз у системи фільтрації.

Про це пишуть пресслужба французької державної енергетичної компанії EDF та BFMTV.

Йдеться про реактори № 2, 3 та 4. Ще один реактор, № 1, знизив потужність до 50%. Водночас енергоблок № 5 зараз перебуває на плановому технічному обслуговуванні.

Таким чином, на повну потужність на АЕС працює лише один реактор — № 6. У компанії стверджують, що ця ситуація не є небезпечною для АЕС чи навколишнього середовища.

Getty Images / «Бабель»

«Гравлін» — найбільша атомна електростанція у Західній Європі. Вона розташована на узбережжі Північного моря.