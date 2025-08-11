У Франції медузи зупинили найбільшу АЕС країни

На французькій атомній електростанції «Гравлін» увечері 10 серпня зупинились три виробничих блоки. Зранку наступного дня зупинився ще один.

Про це повідомляє державний оператор EDF.

Зупинки сталися через масову і непередбачувану наявність медуз у фільтрувальних барабанах насосних станцій, які всмоктують холодну воду і розташовані в неядерній частині обʼєкта. За словами оператора, медузи не вплинули на безпеку чи навколишнє середовище.

Sameer al-Doumi / Getty Images

Наразі ремонтні бригади проводять діагностику для перезапуску виробничих блоків. Два блоки зупинили на технічне обслуговування.