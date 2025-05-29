Поліція Нідерландів розслідує, як у желейки Haribo потрапив канабіс

Пекельце

У Нідерландах у жувальних цукерках Haribo виявили канабіс — їх відкликали з продажу.

Це підтвердив речник Нідерландського управління з питань харчових продуктів і товарів (NVWA), передає нідерландський мовник NOS.

За словами речника, кілька людей почувалися зле після того, як зʼїли желейки. Одна з постраждалих родин звернулася до поліції.

Виявилося, що в пакетиках Happy Cola F!ZZ містився канабіс. Перед цим Haribo попереджала, що цукерки з деяких пакетів можуть викликати проблеми зі здоров’ям, зокрема запаморочення.

Скільки саме пакетів містять канабіс — наразі невідомо. Тому Haribo відкликає всю партію. Також досі немає інформації, як канабіс потрапив у цукерки. Поліція розслідує інцидент.