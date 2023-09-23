У Греції отара овець зʼїла 100 кг канабісу з теплиці

У Греції отара овець, що паслися на рівнині Фессалія, забралася в теплицю з медичним канабісом. Тварини зʼїли близько ста кілограмів.
Про це пише грецьке видання Greek Reporter.
Коли пастух повернувся по вівці, помітив, що ті дивно поводяться. А власник теплиці побачив, що його врожай зник.
«Я не знаю, сміятися через це чи плакати. У нас була спека, і ми втратили багато врожаю. У нас були повені, ми втратили майже все. А тепер це… Отара зайшла в теплицю і з’їла те, що залишилося. Я не знаю, що сказати, чесно», — додав власник.
У 2017-му Греція легалізувала використання канабісу в медичних цілях, а через рік дозволила вирощувати його. Для рекреаційних цілей канабіс заборонений.
- Наприкінці серпня в Греції ще вирували лісові пожежі, через які загинули щонайменше 18 людей. Перед цим пожежі спричинили смерть трьох людей у липні. 23 липня там зафіксували рекордну температуру — +46,4 °C. На острові Родос майже 3,5 тисячі людей евакуювалися з будинків і готелів. За даними влади, згоріло близько 10% території острова.
- У вересні в центральних регіонах Греції через повінь загинули щонайменше десять людей. Через сильні опади також прорвало греблі. Влада заявила, що в деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше за середньорічну кількість опадів для Афін.