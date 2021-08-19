У Канаді судять військову, яка нагодувала своїх товаришів по службі кексами з канабісом прямо на стрільбах

Канадська військовослужбовиця постала перед судом за те, що нагодувала своїх товаришів по службі кексами з канабісом прямо під час бойових навчань зі зброєю.

Про це пише BBC.

Інцидент стався у 2018 році під час тритижневих навчань на базі 5-ї Канадської дивізії «Гейджтаун». Когсвел у той час працювала в їдальні армійського центру. За версією слідства, вона приготувала кекси з марихуаною і видала їх артилерійському підрозділу. Про начинку артилеристи не знали.

Під час відеодопиту Когсвел розповіла, що інші солдати ображали її, і додала, що вживання канабісу серед військовослужбовців і так поширене. Очікується, що суд ухвалить своє рішення в листопаді. Дівчині загрожує до 5 років увʼязнення.