В Японії через загублені ножиці в аеропорту скасували десятки рейсів

Пекельце

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У Японському аеропорту «Нью-Чітосе» у місті Хоккайдо у суботу, 18 серпня, скасували 36 рейсів, ще 201 — затримали через загублені ножиці в одному з магазинів біля виходу на посадку.

Про це повідомляє BBC.

Аеропорт зупинив роботу приблизно на дві години — адміністрація шукала ножиці. Водночас у приміщенні утворилися черги та натовпи із пасажирів, яким доводилося чекати на свої рейси та повторно проходити перевірки безпеки.

І хоч у суботу ножиці так і не знайшли, аеропорт відновив роботу того ж дня.

Проте про знахідку повідомили в понеділок — ножиці знайшов працівник магазину у неділю, 19 серпня. Пізніше підтвердилося, що це дійсно ті, які зникли попереднього дня.

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії звернулося до аеропортів Хоккайдо з проханням розслідувати причину та запобігти її повторенню.

У аеропорту визнали, що інцидент трапився через недостатню кількість систем зберігання та управління в магазині, а також може бути пов’язаним із крадіжкою або тероризмом.

У соціальних мережах люди позитивно оцінили реакцію керівництва «Нью-Чітосе» на зникнення ножиць, кажуть, що упевнилися в безпечності польотів.

Авторка: Ірина Перепечко