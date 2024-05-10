У Японії з магазинів вилучили понад сотню тисяч хлібин — у буханках знайшли рештки щурів

Пекельце

Японська пекарня Pasco Shikishima Corp. відкликала з магазинів 104 тисячі буханок хліба, бо в деяких з них знайшли рештки чорного щура.

Про це пише Sky News.

Щонайменше дві людини помітили у своєму хлібі щось зайве. Тоді пекарня повідомила, що це, виявляється, «маленький чорний пацюк». І водночас додала, що жоден клієнт не захворів через те, що скуштував заражений хліб.

Pasco Shikishima Corp. вибачилася та пообіцяла компенсацію.

«Ми щиро просимо вибачення за серйозні незручності та проблеми, які спричинили нашим клієнтам, постачальникам та іншим зацікавленим сторонам», — сказав представник компанії в заяві для Sky News.

Також компанія пообіцяла посилити контроль якості, щоб більше таких інцидентів не виникало.

У Японії діють високі стандарти харчової безпеки, однак останнім часом країну сколихнули харчові проблеми, зокрема близько тисяча школярів отруїлися молоком, а ще пʼять людей загинули від отруєння харчовими добавками.