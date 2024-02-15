У США звільнили вчительку через її акаунт на OnlyFans

Пекельце

У американському штаті Аризона звільнили вчительку молодших класів через відвертий контент, який вона розміщувала у своєму обліковому записі на платформі для дорослих OnlyFans.

Про це повідомляє The Guardian.

Рейчел Долезал — біла жінка, яка ідентифікує себе з афроамериканкою, юридично змінила своє імʼя на Нкечі Діалло в 2016 році. Вона викладала в початковій школі в Аризоні з серпня 2023 року.

Цього тижня жінку звільнили після того, як її обліковий запис на OnlyFans опинився в центрі уваги освітнього округу. За політикою округу, відвертий вміст у соцмережах вчителів вважається неприпустимим. Втім, здається, Діалло не приховувала того, що активно веде акаунт на OnlyFans — він був привʼязаний до її публічного профілю в Instagram.

Нкечі Діалло найбільше відома суперечками навколо її расової ідентичності. Вона протягом багатьох років ідентифікувала себе з темношкірою жінкою і навіть очолювала місцеве відділення Національної асоціації сприяння розвитку кольорового населення (NAACP). Втім, у 2015 році її батьки публічно оголосили, що вона біла.

Діалло до та після того, як почала ідентифікувати себе як афроамериканку.

Після суперечки Діалло втратила роль викладачки африканських студій в Університеті Східного Вашингтону і запустила акаунт на OnlyFans у 2021 році, оскільки їй важко було знайти роботу. Донині вона поділилася на платформі близько 600 публікацій і сотнями платних відео та фотографій для дорослих.

Це вже не перший випадок звільнення педагога у США через сторінку на OnlyFans. У 2023 році вчительку з Міссурі звільнили після того, як її обліковий запис виявили і поширили у соцмережі Facebook.

Дехто стверджує, що присутність вчителів на OnlyFans підкреслює фінансовий тиск, з яким стикаються освітяни: середньостатистичний шкільний вчитель заробляє $66 745 на рік, а 40% усіх освітян заробляють менше $25 тисяч — для життя у США це відносно скромний дохід.

OnlyFans — це платформа для дорослих, що працює за передплатою. Під час пандемії COVID-19 соцмережа досягла першого стрибка популярності — з 1 мільйона авторів по всьому світі у 2020 році до 3 мільйонів у 2023 році. Середньостатистичний автор OnlyFans заробляє лише $151 на місяць, але власникам деяких із найпопулярніших облікових записів ця справа приносить до $5,4 мільйона на рік.