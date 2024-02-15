Пекельце

У США звільнили вчительку через її акаунт на OnlyFans

Автор:
Олександра Амру
Дата:

У американському штаті Аризона звільнили вчительку молодших класів через відвертий контент, який вона розміщувала у своєму обліковому записі на платформі для дорослих OnlyFans.

Про це повідомляє The Guardian.

Рейчел Долезал — біла жінка, яка ідентифікує себе з афроамериканкою, юридично змінила своє імʼя на Нкечі Діалло в 2016 році. Вона викладала в початковій школі в Аризоні з серпня 2023 року.

Цього тижня жінку звільнили після того, як її обліковий запис на OnlyFans опинився в центрі уваги освітнього округу. За політикою округу, відвертий вміст у соцмережах вчителів вважається неприпустимим. Втім, здається, Діалло не приховувала того, що активно веде акаунт на OnlyFans — він був привʼязаний до її публічного профілю в Instagram.

Нкечі Діалло найбільше відома суперечками навколо її расової ідентичності. Вона протягом багатьох років ідентифікувала себе з темношкірою жінкою і навіть очолювала місцеве відділення Національної асоціації сприяння розвитку кольорового населення (NAACP). Втім, у 2015 році її батьки публічно оголосили, що вона біла.

Діалло до та після того, як почала ідентифікувати себе як афроамериканку.

Діалло до та після того, як почала ідентифікувати себе як афроамериканку.

Після суперечки Діалло втратила роль викладачки африканських студій в Університеті Східного Вашингтону і запустила акаунт на OnlyFans у 2021 році, оскільки їй важко було знайти роботу. Донині вона поділилася на платформі близько 600 публікацій і сотнями платних відео та фотографій для дорослих.

Це вже не перший випадок звільнення педагога у США через сторінку на OnlyFans. У 2023 році вчительку з Міссурі звільнили після того, як її обліковий запис виявили і поширили у соцмережі Facebook.

Дехто стверджує, що присутність вчителів на OnlyFans підкреслює фінансовий тиск, з яким стикаються освітяни: середньостатистичний шкільний вчитель заробляє $66 745 на рік, а 40% усіх освітян заробляють менше $25 тисяч — для життя у США це відносно скромний дохід.

OnlyFans — це платформа для дорослих, що працює за передплатою. Під час пандемії COVID-19 соцмережа досягла першого стрибка популярності — з 1 мільйона авторів по всьому світі у 2020 році до 3 мільйонів у 2023 році. Середньостатистичний автор OnlyFans заробляє лише $151 на місяць, але власникам деяких із найпопулярніших облікових записів ця справа приносить до $5,4 мільйона на рік.