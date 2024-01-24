У США пастор продав парафіянам збиткову крипту на $3 мільйони, бо «так наказав Бог»

Пекельце

Josh Applegate / Unsplash

У США пастор онлайн-церкви зібрав з парафіян понад $3 мільйони, продаючи їм сумнівну криптовалюту з проєктів, де сам є засновником та організатором. Його звинуватили в цивільному шахрайстві, а він пояснив, що «це Бог наказав йому так вчинити — хоча, можливо, він не розчув».

Про це повідомляє The Washington Post.

Комісар із цінних паперів у Колорадо подав судову скаргу на пастора Еліхіо Регаладо та його дружину Кейтлін. Подружжя зібрало майже $3,2 мільйона з християнської спільноти Денверу, продаючи криптовалюту INDXcoin.

Щонайменше $1,3 мільйона заробили з цього пастор із дружиною — священнослужитель пояснив, що половину з тих понад $3 мільйонів отримало Податкове управління США.

Пастор пообіцяв вірянам «диво в найкоротші терміни» після купівлі нічим не забезпечених токенів INDXcoin. Подружжя рекомендувало криптовалюту, як «інвестицію з мінімальним ризиком і високим прибутком».

Утім, дива не сталося — криптовалюта виявилася неліквідною і збитковою, а вкладення священнослужитель парафіянам не повернув.

«Бог сказав: «Я хочу, щоб ти це зробив». Ми повірили Богові на слово і продали неприбуткову криптовалюту. Або я не розчув Бога, або Господь ще не закінчив цей проєкт», — пояснив священнослужитель.

Пара переконувала християн зробити інвестиції, які мали б допомагати у добрих справах, як-от надавати підтримку сиротам і вдовам. Утім, подружжя залишило кошти собі й витратило більшу частину на косметичну стоматологію, дорогі сумки, снігоходи, розкішний відпочинок і ремонт будинку, який їм «наказав зробити Господь».

Коли пастор зіткнувся зі шквалом обурення від інвесторів, він порекомендував тим перестати «поклонятися Мамону» (гонитись за грошима).