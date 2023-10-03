Лідера опозиції Сейшельських Островів поліція звинувачує у чаклунстві

Лідеру опозиції Сейшельських Островів Патріку Ерміні висунули звинувачення за підозрою в чаклунстві.

Про це пише BBC.

Ерміні заарештували в офісі його партії «Обʼєднані Сейшели», там провели обшук, після чого політика відпустили.

Йому, ще шістьом сейшельцям і громадянину Танзанії висунули звинувачення у звʼязку з розслідуванням «чаклунства», «протиприродних і забобонних» дій. Поліція повідомляє, що справа повʼязана з виявленням двох тіл, ексгумованих на кладовищі на острові Мае.

Імʼя Ерміні знайшли в телефоні підозрюваного з Танзанії, у якого правоохоронці виявили каміння, невеликі пляшечки з коричневою рідиною, набір порошків і документи мовою та із символами, які назвали «сатанинськими».

Прокурори кажуть, що документи схожі на ті, що були в католицьких церквах та інших місцях, які зазнали вандалізму на Мае — найбільшому острові Сейшел.

Ерміні назвав свій арешт «політичним шоу» президента Вавеля Рамкалавана, щоб «усунути тих, хто, як він знає, усуне його від влади на виборах 2025 року». Патрік Ерміні планує на них балотуватися.

Якщо прокуратура доведе провину підозрюваних, їм загрожують штрафи.