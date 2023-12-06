У США жінка жбурнула їжею в працівницю фастфуду. Суд призначив їй два місяці роботи в закладі швидкого харчування

Пекельце

BBC News

Суд зобовʼязав американку, яка жбурнула тарілку з буріто в працівницю фастфуд-ресторану Chipotle, два місяці пропрацювати в ресторані швидкого харчування.

Про це пише BBC.

Спочатку суд призначив мешканці штату Огайо Розмарі Хейн штраф та 180 днів увʼязнення, з яких 90 днів умовно, проте згодом суддя запропонував інший варіант. Для того щоб скоротити термін перебування у вʼязниці на 60 діб, Хейн має пропрацювати в закладі швидкого харчування протягом двох місяців мінімум 20 годин на тиждень.

Суддя пояснив, що така поведінка є «неприйнятною», а найкраще це покаже праця в закладі громадського харчування. Хейн погодилася.

Жінка пояснила, що жбурнула тарілку з їжею в працівницю фастфуду, бо їжа мала «поганий вигляд». Офіціантка після цього звільнилася, адже їжа обпекла їй обличчя — вона отримала компенсацію $7 200 від компанії GoFundMe.